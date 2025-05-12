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İngiltere'de havalimanında kaos

İngiltere'de havalimanında kaos

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Uzun süren kaosa ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan yolcular ise yaşanan skandal karşısında mağduriyetlerini dile getirirken, havaalanı yönetiminden şikayetçi oldu.
Uzun süren kaosa ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan yolcular ise yaşanan skandal karşısında mağduriyetlerini dile getirirken, havaalanı yönetiminden şikayetçi oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Stansted Havalimanı’nda yaşanan bir “bilgi teknolojileri sorunu” sebebiyle yüzlerce yolcu terminalin içinde ve dışında uzun saatler beklemek zorunda kaldı. Sorun sebebiyle uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşandı. Havalimanında yaşanan teknik sorunlar, güvenlik başta olmak üzere birçok işlemi etkiledi. İlerleyen saatlerde sorun çözülse de uçuşların normale dönmediği kaydedildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı doğrulandı. Avrupa’nın en büyük ucuz maliyetli havayolu şirketi olan Ryanair'den yapılan açıklamada, yaşanan sorunun “internet hizmetinin kesilmesinden kaynaklandığı” vurgulandı.


#İngiltere
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