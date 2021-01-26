​İngiltere’den kaçış ​

İngiltere dünyanın her yerinden işçilerin en büyük hayaliydi. Ancak durum tamamen tersine döndü. Ekonomik İstatistikler Merkezi (ESCoE) tarafından yapılan araştırmaya göre, Temmuz 2019’dan 2020’nin sonuna kadarki süreçte yaklaşık 1,3 milyon yabancı ülkeden ayrıldı. Uzmanlar, bunun eşi görülmemiş bir sayı olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı’ndan beri böyle bir rakama ulaşılmadığına dikkat çektiler. Londra’daki finans danışmanları, işçilerin İngiltere’den ayrılmasını Brexit’e bağlıyor. Müzakerelerin netleşmesinin oluşturduğu güvensizlik ortamının kaçışlara sebep olduğu vurgulanıyor.

BELİRSİZLİK KORKUTTU