Dünya İngiltereden kaçış
AVRUPA

​İngiltere’den kaçış ​

İngiltere’den kaçış

Ekonomik İstatistikler Merkezi’nin (ESCoE) araştırmasına göre Temmuz 2019’dan 2020’nin sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyon yabancı işçi İngiltere’den ayrıldı. Uzmanlar bunu Brexit’e bağlıyor. Özellikle Doğu Avrupa’dan gelenler tabi olacakları yasaları öğrenince ülkelerine dönmek zorunda kalıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temmuz 2019’dan 2020’nin sonuna kadarki süreçte yaklaşık 1,3 milyon yabancı ülkeden ayrıldı.
Temmuz 2019’dan 2020’nin sonuna kadarki süreçte yaklaşık 1,3 milyon yabancı ülkeden ayrıldı.

İngiltere dünyanın her yerinden işçilerin en büyük hayaliydi. Ancak durum tamamen tersine döndü. Ekonomik İstatistikler Merkezi (ESCoE) tarafından yapılan araştırmaya göre, Temmuz 2019’dan 2020’nin sonuna kadarki süreçte yaklaşık 1,3 milyon yabancı ülkeden ayrıldı. Uzmanlar, bunun eşi görülmemiş bir sayı olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı’ndan beri böyle bir rakama ulaşılmadığına dikkat çektiler. Londra’daki finans danışmanları, işçilerin İngiltere’den ayrılmasını Brexit’e bağlıyor. Müzakerelerin netleşmesinin oluşturduğu güvensizlik ortamının kaçışlara sebep olduğu vurgulanıyor.

BELİRSİZLİK KORKUTTU

  • Yabancı işçileri İngiltere’yi terk etmeye iten nedenlerden bir diğeri ise çalışma prosedürlerinin karmaşıklığı. Özellikle Doğu Avrupa’dan gelen ve inşaat sektöründe çalışanlar, tabi olacakları yasaları öğrenince ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. İngiliz ekonomisinin yüzde 72’sini oluşturan hizmet sektörü bu süreçte en fazla kaybı yaşadı. Büyük finans kuruluşları ve sigorta şirketlerinin merkezlerini Frankfurt ve Paris’e taşıma kararının ardından hizmet sektörü çalışanları Londra’yı terketmeye başladı. Kovid-19’da aşılama sürecinin hızlanmasıyla İngiliz ekonomisinin de tekrar açılması bekleniyor. İngiltere’nin bu dönemde özellikle sanayi, tarım, otel ve restoran sektörlerinde işgücüne ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Ekonomistler bunun için bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ediyor.
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