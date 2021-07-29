Dünya İngiltereden yeni seyahat kararları Türkiyeyi kırmızı listede tuttu
AVRUPA

İngiltere'den yeni seyahat kararları! Türkiye'yi kırmızı listede tuttu

İngiliz hükümetinden bir yetkili, koronavirüs aşısının iki dozunu yaptırmış AB ve ABD vatandaşlarının İngiltere'de zorunlu olan karantinadan muaf tutulacağını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
İngiltereden yeni seyahat kararları! Türkiyeyi kırmızı listede tuttu
Foto:Arşiv

İngiliz hükümetinden bir yetkilinin paylaştığı bilgiye göre, aralarında bakanların da yer aldığı "Kovid-19 Operasyon Komitesi" bugün uluslararası seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesini görüştü.

Toplantıda alınan karara göre, iki doz aşısını yaptırmış AB ve ABD vatandaşları İngiltere'de zorunlu olan karantinadan muaf tutulacak, ülkeye girişlerde AB vatandaşlarından “Yeşil geçiş kartı”, ABD vatandaşlarından ise aşı kartlarını göstermeleri istenecek.

Renk renk gruba ayrılıyor

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

Türkiye kırmızı listede

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede", Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

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