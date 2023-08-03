Irak zehirli madde içerdiği öne sürülen Hindistan üretimi ilacın kayıt dışı olduğunu açıkladı

Bakanlık Sözcüsü Seyf Bedir, Irak resmi ajansı INA’ya konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bedir, "Sağlık denetim ekipleri, söz konusu ilaç ve diğer kayıtsız ilaçların bulundurulmasıyla ilgili arama ve incelemeleri sürdürüyor. Bunu satanların yakalanması halinde haklarında kanunlara göre cezai işlem başlatılacaktır" dedi.