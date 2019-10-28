Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Irak’taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 16:49 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 17:08 AA