Dünya Irakın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdatta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ASYA

Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına dair ise bilgi verilmedi.
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına dair ise bilgi verilmedi.

Irak'ın başkenti Bağdat’ta, devam eden gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

Irak'taki gösteriler devam ediyor: Ölü sayısı 63'e yükseldi
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Irak'taki gösteriler devam ediyor: Ölü sayısı 63'e yükseldi

Sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına dair ise bilgi verilmedi.

Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
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Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
Irak'ta işsizliği, yolsuzluğu ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için başlayan gösteriler devam ederken, İran destekli milisler, giydikleri siyah maskelerle yakaladığı göstericileri öldüresiye dövüyor.


Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı: Zorunlu olmadığı taktirde gitmekten kaçınılmalı
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Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı: Zorunlu olmadığı taktirde gitmekten kaçınılmalı
  • Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.
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