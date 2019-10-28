Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta, devam eden gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentte saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı.
Sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağına dair ise bilgi verilmedi.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.
- Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.