Dünya Irakta eylemcilere ait çadırlar kundaklandı 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi ise yaralı
ORTADOĞU

Irak’ta eylemcilere ait çadırlar kundaklandı: 2 kişi hayatını kaybetti 18 kişi ise yaralı

Irak’ta dün gece eylemcilere ait çadırlar kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce ateşe verildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Gergin gecede, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Elçiliğine füzeli saldırıda 3 kişi de yaralanmıştı.

Haber Merkezi DHA
Yerel medya, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, eylemcilerin çadırlarını ateşe verdiklerini bildirdi.
Yerel medya, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, eylemcilerin çadırlarını ateşe verdiklerini bildirdi.

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Yerel medya, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, eylemcilerin çadırlarını ateşe verdiklerini bildirdi.

Çadırlardan dumanlar yükseldi.
  • Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden birinin güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi. 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüşen bölgede ölen ya da yaralanan olmadı. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.

ABD ELÇİLİK BİNASINA FÜZE SALDIRISI

Irak’ta dün gece gergin geçti. Yerel kaynaklar, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Elçiliğine 3 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Halk, eylem yaptı.
  • Saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmazken, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

Irak'taki ABD Büyükelçiliği füze ile vuruldu
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