İran: Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırıyı hassasiyetle soruşturuyoruz

|
Azerbaycan Büyükelçiliği
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.
Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.
Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.