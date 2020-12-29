İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD'yi 'şüpheli ve şeytanca' adımlar atmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefonda görüştü.

Zarif, Katarlı mevkidaşıyla ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmadan güvenlik ve istikrara katkı sağlaması gerektiğine işaret eden Zarif, ABD'yi "şüpheli ve şeytanca" adımlar atmakla suçlayarak, "Bölgedeki her türlü muhtemel maceracılıktan Washington yönetimi sorumludur." ifadelerini kullandı.

Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Karabağ'daki savaşın sona ermesinin bölge ülkeleri arasında çok yönlü iş birliğine zemin oluşturduğunu belirtti.

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