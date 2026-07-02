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İran ordusundan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı: Karşılık verilecek

İran ordusundan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı: Karşılık verilecek

13:442/07/2026, Perşembe
AA
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Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor.
Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseliyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi.

Fars Haber Ajansı'nın yayımladığı Karargah açıklaması, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da bölgedeki 11 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlediği güvenlik toplantısının ardından geldi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenlik alanında bulunduğu ve bu stratejik su yolunun güvenliği ile istikrarının korunmasının İran Silahlı Kuvvetleri’nin "kırmızı çizgisi" olduğu ifade edildi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine tehdit olarak değerlendirileceği ve kararlı şekilde karşılık verileceği belirtilen açıklamada, ABD'ye ait insanlı ve insansız savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı üzerindeki varlığını sürdürmesinin bölgesel güvenliği tehlikeye atacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tüm petrol tankerleri ile ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran tarafından belirlenen rotaları kullanmakla yükümlü olduğu öne sürülerek, bu güzergahlara uyulmaması veya seyir protokollerinin ihlal edilmesi halinde silahlı kuvvetlerin derhal ve kararlı şekilde karşılık vereceği, bu durumun ihlalde bulunan gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.

Karargahtan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarını koruma konusunda, ABD ordusu ve onun destekçileri tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal ve saldırıyı bertaraf etmek için gerekli gördüğü hiçbir tedbirden kaçınmayacaktır."

CENTCOM, dün, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti.


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