​İran’da akaryakıt sistemine siber saldırı: Benzin istasyonları felç oldu

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde benzin dağıtım sisteminde arıza meydana geldi ve bazı panolarda “Hamaney benzinimiz nerede?” şeklinde yazılar yer aldı.

Siber saldırı sonucu felç olan sistemin ardından bazı istasyonlar polis tarafından kapatıldı. Hükümete bağlı devlet televizyonu, dağıtımdaki kesintinin siber saldırı kaynaklı olduğunu doğrularken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise sorunun teknik olduğunu, kısa süre içinde hallolacağını ve halkın zamla ilgili bir endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan siber saldırı, en az 304 kişinin öldüğü 2019’daki benzin zammı protestolarının ikinci yıl dönümüne yakın bir zamanda meydana geldi.

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