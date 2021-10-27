Dünya İranda akaryakıt sistemine siber saldırı Benzin istasyonları felç oldu
ASYA

İran’da akaryakıt sistemine siber saldırı: Benzin istasyonları felç oldu

İran’da benzin dağıtım sisteminde meydana gelen teknik arıza sonucu benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, bunun siber saldırı kaynaklı olduğu açıklandı.

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​İran’da akaryakıt sistemine siber saldırı: Benzin istasyonları felç oldu
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Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde benzin dağıtım sisteminde arıza meydana geldi ve bazı panolarda “Hamaney benzinimiz nerede?” şeklinde yazılar yer aldı.

Siber saldırı sonucu felç olan sistemin ardından bazı istasyonlar polis tarafından kapatıldı. Hükümete bağlı devlet televizyonu, dağıtımdaki kesintinin siber saldırı kaynaklı olduğunu doğrularken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise sorunun teknik olduğunu, kısa süre içinde hallolacağını ve halkın zamla ilgili bir endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan siber saldırı, en az 304 kişinin öldüğü 2019’daki benzin zammı protestolarının ikinci yıl dönümüne yakın bir zamanda meydana geldi.

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