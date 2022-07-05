Dünya İranda bankacılık sistemine ülke dışından erişimler kısıtlandı
ORTADOĞU

İran'da bankacılık sistemine ülke dışından erişimler kısıtlandı

İran'ın siber saldırıları önlemek amacıyla bankacılık sistemine ülke dışından girişleri geçici olarak engellediği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İranda bankacılık sistemine ülke dışından erişimler kısıtlandı
Arşiv

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin bankacılık sistemine dışarıdan erişim geçici olarak kesildi.

Kısıtlamaların, siber tehditlerin engellenmesi için yetkili makamların tavsiyesi üzerine uygulandığına işaret edilen haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Son yıllarda İsrail'in suçlandığı bir dizi siber saldırıyla karşı karşıya kalan İran, aynı şekilde İsrail'e yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

İran'ın suçlandığı siber saldırıların sonuncusu, 14 Haziran'da İsrail merkezli siber güvenlik firması "Check Point Research" tarafından açıklamıştı. Açıklamada, bir kimlik avı saldırısında eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ve ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi dahil üst düzey İsrailli ve ABD'li yetkililerin hedef alındığı ve İranlı oldukları tahmin edilen bilgisayar korsanlarının bazı yetkililerin e-posta yazışmalarını ele geçirdiği aktarılmıştı.

İran'da ise son olarak 27 Haziran'da, Huzistan eyaletinde ülkenin en büyük çelik şirketlerinden biri siber saldırıya uğramış, saldırının ardından şirkete ait üç tesiste üretimin durdurulduğu açıklanmıştı.

Yağmacı Esed
DÜNYA
Yağmacı Esed

Filistin'den kan donduran iddia: İsrail, Filistinlilerin cesetlerini denek olarak kullanıyor
DÜNYA
Filistin'den kan donduran iddia: İsrail, Filistinlilerin cesetlerini denek olarak kullanıyor
Kurban kesimi ne kadar?

Kurban kesimi ne kadar?

​Bayrama sayılı günler kala fiyatlar açıklandı.
Vizesiz gidilebilecek ülkeler

Vizesiz gidilebilecek ülkeler

​Liste güncellendi: Yeni yerler eklendi.
Financial Timesdan dikkat çeken analiz: Erdoğan vazgeçilmez bir müttefik

​MİT Sofi'nin halefini çizdi.

​Kamil Alavne'nin hikayesi Filistinlilerin destansı mücadelesinin özeti.

​Altı FETÖ firarisi saklandıkları evlerde yakalandı.

Takla atıp<br>işçilerin üzerine uçtu

Takla atıp
işçilerin üzerine uçtu

​Korkunç kazada iki kişi öldü beş kişi ağır yaralandı.

615 ev arandı: ​214 kişi hakkında gözaltı kararı var.

​Yüzde 30'u duyan zam yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.