İran'da Devrim Muhafızlarına ait askeri tesisle iki karakola eş zamanlı saldırı: Üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasının İsrail tarafından bombalanmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim hızla yükseliyor. İran tarafı saldırı sonrası büyük bir misillemeye hazırlanırken İsrail tarafı ise olası bir saldırıya karşı alarma geçti. İsrail ordusu, hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyururken Büyük Tel Aviv Bölgesi'ndeki yerel yetkililerin sığınakları açmayı düşündüğü de bildirildi.