İran'da protesto bilançosu: 4 bin 29 ölü 26 binden fazla gözaltı var

İran’da protesto bilançosu: 4 bin 29 ölü 26 binden fazla gözaltı var

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 29'a yükseldi
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 29'a yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 29’a yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.




