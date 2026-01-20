İran’da protesto bilançosu: 4 bin 29 ölü 26 binden fazla gözaltı var

İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 29'a yükseldi
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 29’a yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 26 bin 15 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
#iran
#HRANA
#bilanço