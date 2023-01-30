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Dünya

İran'daki İHA saldırısına yönelik ABD'den ilk açıklama: Hiçbir ilgimiz yok

ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi.

07:48 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkilinin açıklamasına yer verildi. ABD'li yetkilinin "İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok." şeklinde konuştuğu kaydedildi.


İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


Tel Aviv yönetimi daha önce de İran içinde benzer operasyonlar yürütmekle suçlanmıştı.


Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu dün gece saatlerinde, İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı.


İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

The Wall Street Journal gazetesi ise dün, İran'a ait savunma tesisine İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini" söylediğini aktarmıştı.

#ABD
#İran
#İsfahan saldırısı
#israil
25 dakika önce
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İran'daki İHA saldırısına yönelik ABD'den ilk açıklama: Hiçbir ilgimiz yok
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