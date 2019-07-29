Dünya İrandan doğal gaz vurgusu En fazla rezervlere sahip ülkelerdeniz
ORTADOĞU

İran'dan doğal gaz vurgusu: En fazla rezervlere sahip ülkelerdeniz

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, doğal gazın gelecekte dünyanın en önemli enerji kaynaklarından olacağını belirterek "İran dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip ülkelerden biridir" dedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, doğal gazın gelecekte dünyanın en önemli enerji kaynağı olacağını ve doğal gaz rezervinde İran'ın başlıca ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cihangiri, başkent Tahran'da Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İş Birliği Bakanı Song Tao ile bir araya geldi.

Görüşmede İran'ın Pakistan üzerinden kurulacak hatla Çin'e doğal gaz ihraç etmeye hazır olduğunu dile getiren Cihangiri, "Doğal gaz gelecekte dünyanın en önemli enerji kaynağı olacaktır. İran dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip ülkelerden biridir." dedi.

Çin ile İran arasındaki mali kanal için İran'dan üst düzey bir heyetin bu ülkeyi ziyaret edeceğini aktaran Cihangiri, Tahran yönetiminin Çin'e yönelik vizeyi kaldırdığı ve Çin vatandaşlarının İran'da 21 gün vizesiz kalabileceği bilgisini paylaştı. Cihangiri ayrıca Arak nükleer reaktörün yenilenmesinde Çin'in önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Çin ile bölgesel ve küresel boyutta iş birliği yapmaya hazırız"

ABD'nin Orta Doğu ve Basra Körfezi'nin güvenliğini bozmak istediğini savunan Cihangiri, "İran ise ABD yayılmasının önlenmesi yönünde politika yürütüyor ve bu konuda Çin ile bölgesel ve küresel boyutta iş birliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, terörizmle mücadele ve Suriye ile Irak'ın yeniden imarı için de Çin ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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ABD'nin yaptırım uygulayarak İran'ın petrol satışını sıfıra indirmeyi ve ekonomisini çökertmeyi hedeflediğini söyleyen Cihangiri, aradan bir sene geçmesine rağmen İran ekonomisinin istikrarını koruduğunu ifade etti.

Cihangiri, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşımak istediği iddiasını da ileri sürdü.

ÇKP Uluslararası İş Birliği Bakanı Song da Çin'in İran'ın nükleer anlaşma ile ilgili endişelerini anladığını ve tüm taraflardan anlaşmayı tam uygulamasını istediğini belirterek, "Pekin, nükleer anlaşmanın tüm taraflarından anlaşmazlık bulunan konuları siyasi yollarla çözmelerini talep ediyor. Eğer tüm taraflar anlaşmaya uyarsa ABD'nin tek yönlü politikalarına karşı durulabilir." ifadelerini kullandı.

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