Dünya İranın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
ASYA

İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları üzerine vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı açıklandı.

Konseyin açıklamasına göre, yarın cuma namazı kılınmayacak 23 eyalet şunlar:

  • Tahran, Kum, Gilan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hemedan, İsfahan, Mazenderan, Erdebil, Elburz, Huzistan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Fars, Kazvin, Kürdistan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Loristan, Hürmüzgan ve Yezd.

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Salgın nedeniyle bir günde 242 kişi öldü. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1400'e ulaştı. Hasta sayısı 60 bini geçiyor. Virüs durdurulmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir.


İran'da toplam 31 eyalet bulunuyor. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle can kaybının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini aktarmıştı.

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