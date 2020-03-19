Dünya İranlı militanlar Suriyeye koronavirüsü yaydı iddiası On binlerce kişi ağır risk altında
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İranlı militanlar Suriye'ye koronavirüsü yaydı iddiası: On binlerce kişi ağır risk altında

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, koronavirüs salgınının ülkede görülmesi halinde, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulan on binlerce kişinin de hastalığın ağır riskleriyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
On binlerce kişi koronavirüs salgını tehdidi altında.
On binlerce kişi koronavirüs salgını tehdidi altında.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin, şu ana kadar Suriye’de herhangi bir yeni tip koronavirüs vakası görülmediğini iddia ettiği kaydedildi.

  • Ancak ülke sınırlarının İran destekli mezhepçi milislere açık olmasının ülkede salgının bulunmadığı düşüncesini zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgının Suriye'de rejim bölgesinde yayılmasının riskleri sadece oradaki sivilleri değil, hapishanelerdeki on binlerce tutukluyu da etkileyecektir. Oradakiler toplumun en zayıf halkasını oluşturuyor" ifadesine yer verildi.

Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal
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Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal
Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği tüm dünyada vurgulanıyor. Salgın ile mücadele için dünya çapında başlatılan challenge ile Türkiye'den Hindistan'a, Malezya'dan Avusturya'ya kadar bir çok ülkeden yapılan paylaşımlarla virüsün kontrol altında kalması amaçlanıyor.

İran'a bağlı militanların, virüsü Suriye'ye taşıdığı belirtiliyor

Açıklamada, İran destekli yabancı terörist grupların ülkeye girişi için Esed rejiminin ülke sınırlarını kapatmadığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

  • "İran tarafından çeşitli ülkelerden Suriye'ye getirilen mezhepçi militanların virüse yakalanıp yakalanmadığını tespit etmek mümkün gözükmüyor. Zira rejimin sahip olduğu sağlık imkanları oldukça zayıf. Yayımlanan bazı raporlar ise İran'a bağlı mezhepçi militanların, Kovid-19 virüsünü Suriye'ye taşıdığını ifade ediyor."

İtalya'ya tabut yetişmiyor
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Koronavirüsün ilk kaynağı olan Çin'den sonra en fazla kaybı veren İtalya'da, her geçen gün bilanço ağırlaşıyor.
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Avrupa'da koronavirüsün merkezi haline gelen ülkede, cenaze işlemlerinde patlama yaşanıyor.
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Ölenlerin cenazesi kiliselerde defin için sıra bekliyor. Cenazeevleri ölümlere yetişemediği için evde ölenlerin cansız bedeni odada saklanıyor.
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Salgının görüldüğü hastanelerde yatakların karşısında hazırda bulunan tabutların olması, durumun boyutunu ortaya koyuyor.
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İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya eyaletinde yer alan Bergamo'daki hastane çalışanları, Ponte San Pietro hastanesinde tabutları hazırlarken görüntülendi.
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İtalya'ya tabut yetişmiyor
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'dan dehşet verici görüntüler geliyor. Ölenlerin sayısının 3 bini bulduğu ülkede, sağlık görevlileri hastaları tedavi etmek ve vakalara yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Salgının görüldüğü hastanelerde ise yatakların karşısında hazırda bulunan tabutların olması yaşananların korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Esed rejiminin zindanlarında 500 bin kişi bulunuyor

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve Dünya Sağlık Örgütünce "küresel salgın" ilan edilen yeni tip koronavirüse, Suriye'de şu ana kadar rastlanmadı.

Suriyeli muhaliflere göre, Esed rejiminin zindanlarında yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.

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