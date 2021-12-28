İşgalci İsrail askeri şaşırtmadı: Filistinli ailenin evini yıktılar

Ev sahibi Muhammed el-Atraş'ın yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentine bağlı Cebel es-Sindas beldesindeki iki katlı evini yıktığını belirtti.Yıkılan evini yakın zamanda inşa ettiğini aktaran Atraş, iskana hazır evlerine taşınma planı yaptıklarını ancak İsrail güçlerince evin, C bölgesinde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıldığını kaydetti.

Atraş, yıkım için beldeye baskın düzenleyen İsrail güçleriyle belde sakinleri arasında arbede yaşandığını, askerlerin göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

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- Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

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Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerinde İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının 1900’den fazla olduğu kaydediliyor.

"Evlerin yıkımını durdurmak isteyen kadınlara saldırdı"

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait evleri yıkmasına engel olmaya çalışan Filistinli kadınlara, İsrail polisleri tarafından sert müdahale edildi.

Filistin’in El-Halil kentindeki Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya çalışan İsrail güçlerini durdurmak isteyen kadınlara, İsrailli polisler tarafından müdahale edildi. Kalabalık bir askeri birliğin buldozer ile Sandes bölgesine geldiğini söyleyen görgü tanıkları, Mohammed al-Atrash’a ait 150 metrekarelik 2 katlı evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtti. Yıkım çalışmalarına engel olmak isteyen 3 kadına müdahalede bulunan İsrail güçlerinin, “demografik kontrol” sağlama çabaları nedeniyle neredeyse her gün Filistinlilere ait evleri ve çeşitli yapıları yıktığını biliniyor.

İsrail, Filistinlilerin kendi arazileri üzerinde ev inşa etme veya var olan yapıları büyütme planlarını reddediyor. Bu karşın, İsrail halkının ‘doğal büyümesini’ karşılamak için işgal altında bulundurduğu bölgelerde İsraillilerin ev yapmasına izin veriyor. Yaklaşık 700 bin İsrailliye yerleşim izni veren İsrail, Filistin halkına sunulmayan elektrik, su, yol gibi pek çok olanağı İsraillere sağlıyor.

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DÜNYA Eli kanlı İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskında altı Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

OYNAT 00:39 İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere ait bir binayı yıktı İşgalci İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 katlı bir binayı 'ruhsatsız olduğu' iddiasıyla yerle bir etti. İçinde 16 kişiden oluşan üç ailenin yaşadığı binanın yıkımı öncesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle çok sayıda Filistinli evsiz kaldı.



İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun 'İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası' olduğunu ifade ediyor.



İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.



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