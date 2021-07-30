Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriadaki gösterilerde 79 Filistinliyi yaraladı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 79 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti, 5’i gerçek mermiyle olmak üzere 79 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriadaki gösterilerde 79 Filistinliyi yaraladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.
İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerininBeyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde 5 kişinin gerçek, 24 kişinin de plastik mermiyle vurularak, 40 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı belirtildi.
Öte yandan Filistin Kızılayına göre, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesinde düzenlenen gösteriye de müdahale eden İsrail askerlerinin 10 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladığı kaydedildi.

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Ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.
Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Gazze'de can kaybı 212'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs'tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212'ye, yaralıların sayısının ise bin 400'e yükseldiği aktarılmıştı.


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