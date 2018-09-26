Dünya İşgalci İsrail Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, Filistinli gazeteci İsra Lafi'yi El Halil kentindeki evinde gözaltına aldı. İsra Lafi'nin babası Hıdır Lafi, askerlerin çıkmadan önce evi aradığını ve cep telefonlarına el koyduğunu aktardı.

Haber Merkezi AA
Filistinli gazeteci ve yazar İsra Lafi
Filistinli gazeteci ve yazar İsra Lafi

İsrail askerleri, Filistinli kadın gazeteci ve yazar İsra Lafi'yi (34) işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki evinde gözaltına aldı.

Filistinli gazeteci-yazarın babası Hıdır Lafi yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Surif beldesindeki evlerine baskın düzenlediğini ve kızı İsra'yı gözaltına aldığını söyledi.

  • Hıdır, askerlerin çıkmadan önce evi aradığını ve cep telefonlarına el koyduğunu aktardı.

Filistinli baba, ayrıca kızının, daha önce çalıştığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El Aksa televizyon kanalındaki faaliyetleri nedeniyle İsrail istihbarat görevlisi tarafından tehdit edildiğine dikkati çekerek, İsra'nın televizyondaki işinden ayrıldığını ve birkaç aydır makaleler kaleme aldığını kaydetti.

Filistinli gazeteci-yazar İsra Lafi'nin makaleleri, şahsi blogunun yanı sıra Al Jazeera ile Mısır Araştırma Enstitüsü gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanıyor.

İrlanda Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı
DÜNYA
İrlanda Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.