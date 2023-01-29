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İşgalci İsrail Filistinli tutukluların koğuşlarına baskın yapıyor

İsrail güçlerinin, cezaevlerindeki Filistinli tutukluların kaldığı koğuşlara baskın düzenleyerek çeşitli baskı ve tecrit yöntemleri uyguladığı belirtildi.

07:26 . 29/01/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri Yönetiminin, İsrail'in Ofer, Mecdu ve Negev cezaevlerinde Filistinlilerin kaldığı koğuşlara baskın düzenlediği kaydedildi.


Üzerlerinde psikolojik bir baskı yaratmak için onlarca tutuklunun farklı cezaevlerine ya da koğuşlara nakledildiği ifade edilen açıklamada, bazılarının ise tek kişilik hücrelerde izole edildiği bilgisi verildi.


Açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinli tutuklulara yönelik kışkırtıcı eylemlerini tırmandırdığı ve tutukluların, İsrail güçlerinin, söz konusu tacizleri karşısında büyük bir gerginlik yaşadığı kaydedildi.


Ulusal Esir Hareketi Yüksek Acil Durum Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Damon, Ofer, Mecdu ve Negev cezaevlerinde esirlerimize yönelik ihlaller, hesapsız kalmayacak" ifadesine yer verildi.


İsrail cezaevlerinde 29'u kadın, 150'si çocuk yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.



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İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren binlerce kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı. İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara indi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde 7 İsraillinin öldürüldüğü saldırı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Tel Aviv'deki protestoların organizatörleri, gösterilerde sahnelerden müzik çalınmayacağını açıkladı. İsrail polisi, Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yolları gün içinde trafiğe kapattı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.


#Filistin
#israil
#Hapishane
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İşgalci İsrail Filistinli tutukluların koğuşlarına baskın yapıyor
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