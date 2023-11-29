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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 325'e yükseldi.

14:20 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, bu baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 325'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltlarında yaşanan artış dikkati çekiyor.

#batı şeria
#gözaltı
#israil
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