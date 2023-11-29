İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 35 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 325'e çıktığı kaydedildi.