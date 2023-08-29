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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

15:23 . 29/08/2023 Tuesday
AA
İşgalci İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, buldozerler eşliğinde El Halil'e bağlı El-Buveyra beldesine baskın düzenledi.

Buldozerlerle tarım arazilerine zarar veren İsrail askerleri, Bedir Şükri Sultan et-Temimi'ye ait iki katlı evi yerle bir etti.

Ayrıca İsrail güçleri, gazetecilerin ve yıkıma engel olmak isteyenlerin eve yaklaşmasına da izin vermedi.

El-Buveyra ve El-Baka beldeleri, El Halil kentine gıda temin edilen bölgelerin başında geliyor.

Söz konusu beldeler son dönemde, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin "Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, tarım arazilerinin ve sulama alanlarının tahrip edilmesi, evlerin yıkılması gibi vatandaşları göçe zorlayan saldırılarına" maruz kalıyor.

#Batı şeria
#Filistin
#İsrail
#El Halil
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