İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, buldozerler eşliğinde El Halil'e bağlı El-Buveyra beldesine baskın düzenledi.

Buldozerlerle tarım arazilerine zarar veren İsrail askerleri, Bedir Şükri Sultan et-Temimi'ye ait iki katlı evi yerle bir etti.

Ayrıca İsrail güçleri, gazetecilerin ve yıkıma engel olmak isteyenlerin eve yaklaşmasına da izin vermedi.

El-Buveyra ve El-Baka beldeleri, El Halil kentine gıda temin edilen bölgelerin başında geliyor.