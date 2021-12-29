Dünya İşgalci İsrail güçleri Kudüste zulme devam ediyor Filistinlilere ait iki evi yıktılar
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İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te zulme devam ediyor: Filistinlilere ait iki evi yıktılar

İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti. İşgalci İsrail'in Kudüs Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, Doğu Kudüs'ün Sevahire ve Silvan beldelerinde İsrail güçlerinin himayesinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Evlerin, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle yıkıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Kudüste zulme devam ediyor: Filistinlilere ait iki evi yıktı
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İşgalci İsrail'in Sevahire’deki yıkıma direnen Filistinliler ile işgalci kuvvetler arasında arbede yaşanırken, işgalci İsrail polisi göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Silvan'daki yıkım öncesinde de işgalci İsrail güçleri yıkım alanının çevresindeki yolları kapattı.

Ömrümün emeği gözlerimin önünde yerle bir oldu

Sevahire’de evi yıkılan Tahsin İbrahim Beşir, birçok kez başvurmasına rağmen İsrail makamlarının inşaat ruhsatı vermeyi reddettiğini söyledi.

Yıkılan evini nişanlı çocuğu için hazırladığını belirten Beşir, şunları söyledi:

"Ev 5 yıldır vardı. Ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıktılar. Ben tüm işlemleri yaptım. Gerekli tüm evrakları teslim etmiştim. Ama hiçbir cevap vermediler. Bu evi çocuğum için hazırlamıştım. Oğlum 1 ay sonra evlenecek. Onu nişanladık, evlenince burada oturacaktı. Nerede yaşayacak çocuklarımız? Ruhsat vermiyorlar, imar izni vermiyorlar. Peki nerede yaşayacağız? Evin mutfağı, penceresi, boya-badanası gibi her şeyi tamamlamıştım. Bana 200 bin şekelden (yaklaşık 65 bin dolar) fazlasına mal oldu. Şimdi bütün ömrümün emeği gözlerimin önünde yerle bir oldu."

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezi’nin verilerine göre, işgalci İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının bin 900’den fazla olduğu kaydediliyor.

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