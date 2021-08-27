Dünya İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı Batı Şeriada 33 Filistinli yaralandı
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İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: Batı Şeria’da 33 Filistinli yaralandı

Filistinliler, Batı Şeria’da işgalci İsrail’in yeni Yahudi yerleşimleri yapılmasına karşı düzenlediği protestoda saldırıya uğradı. Göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerin kullanıldığı müdahalede 33 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı: Batı Şeria’da 33 Filistinli yaralandı
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Batı Şeria’nın kuzeyinde Nablus kentine bağlı Beita beldesinde yaşayan Filistinliler, İsrail’in yeni Yahudi yerleşimlerin yapılmasına karşıtı bir protesto düzenledi.

İsrail güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ile müdahale ederken 33 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada, Yaralılardan 2’si plastik mermiyle, 26’i gaz boğulması yaralandığı ifade edildi.


Beita Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel, "Cuma namazının ardından yaklaşık 2 bin Filistinli, Beita ve yakınındaki köy ve kasabalardan bir yürüyüş başlattı. Ancak işgal güçleri yürüyüşe müdahale etti" dedi.

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