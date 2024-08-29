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Dünya

İşgalci İsrail ilhak planını devreye soktu: Batı Şeria'da 'geniş çaplı' saldırı başlatan katil sürüsü dünden beri 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist İsrail ordusunun dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılar ikinci gününde de devam ederken şu ana kadar 45 Filistinli gözaltına alındı.

16:00 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Foto: AA
Foto: AA

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.


İsrail ordusunun dün geceden bu yana Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.


İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılar ikinci gününde de sürerken bölgede gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği aktarıldı.


Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı kaydedildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı kaydedildi.


İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

#batı şeria
#gözaltı
#israil
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