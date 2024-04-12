İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir evi bombaladı: 29 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.