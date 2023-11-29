İşgalci İsrail ordusu ve polisinden mülteci kampına alçak baskın: Filistinlileri şehit ettiler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın hastalık riskinin arttığı Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı. Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının büyük yıkıma neden olduğu Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. "Gazze'de şu anda 1,3 milyon kişi barınaklarda yaşıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşırı kalabalık ortamın yanı sıra yiyecek, su, sanitasyon, temel hijyen, atık yönetimi ve ilaca erişim eksikliğinin çok sayıda salgın hastalıklara neden olduğunu belirtti.