|
Dünya

İşgalci İsrail ordusu ve polisinden mülteci kampına alçak baskın: Filistinlileri şehit ettiler

Terör devleti İsrail sivilleri hedef almaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu ve polisinden Cenin Mülteci Kampı'na ortak operasyon düzenlendiği bildirildi. Yapılan baskın sonucu silahlı oldukları iddia edilen 2 Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

18:14 - 29/11/2023 Wednesday
AA
Cenin Mülteci Kampı (Foto: Arşiv)

Cenin Mülteci Kampı (Foto: Arşiv)

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), İsrail ordusu ve İsrail polisinden konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen ortak operasyonda silahlı oldukları iddia edilen 2 Filistinlinin öldürüldüğü ifade edildi.

Öldürülenlerden birinin Cenin Tugay Komutanı Muhammed ez-Zubeydi, diğer kişinin de Hussam Hanun adlı Filistinli olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca baskın sırasında aranan 17 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunduğu aktarıldı.

Terörist İsrail iki çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdüğünü açıklamıştı.

Kent merkezi ve Cenin Mülteci Kampı'nda gece saatlerinde başlattığı baskında buldozerlerle yolları kazıp bazı dükkanları yıkan ve evleri havaya uçuran İsrail güçleri, yaklaşık 18 saat sonra kentten ayrılmıştı.




#Cenin mülteci kampı
#Filistin
#Gazze Şeridi
#Hamas
#israil
#İsrail ordusu
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sivas AK Parti belediye başkan adayları isim listesi belli oldu mu? İşte ilçe ilçe belediye başkan aday adayları