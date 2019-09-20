Dünya İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı 74 yaralı
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İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı: 74 yaralı

İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 48'i gerçek mermiyle olmak üzere 74 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bir sivil
İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan bir sivil

İşgalci İsrail barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri hedef aldı. Öte yandan müdahale sırasında gerçek mermiler kullanıldı.

74 kişi yaralandı

  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 48'i gerçek mermiyle olmak üzere toplamda 74 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze sınırında her hafta cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine bu hafta "Lübnan Kampları" adı verildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gösterilerde 200'den fazla Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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