İşgalci İsrail'in saldırdığı Lübnan'a Türkiye dahil çok sayıda ülkeden yardım

Siyonist katil İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'a çok sayıda ülke insani yardım ulaştıracağını açıkladı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Mısır, Irak, Ürdün, Kanada, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'a yardımda bulunulacağı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da, Hizbullah 'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 1217 kişi öldü, 970 kişi yaralandı.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Savaş endişesinin günden güne arttığı Lübnan için çok sayıda ülke ile uluslararası kuruluş yardım yapılacağını duyurdu.

- Türkiye

Türkiye'den 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, içinde bulunduğu kritik durumda Lübnan halkına destek olmak amacıyla insani ve tıbbi yardım yapılacağı belirtildi.

- Katar

Katar haber ajansı QNA'da 24 Eylül'de çıkan habere göre, Katar Yardım Kuruluşu, Lübnan'ın güneyinde insani yardım dağıttı.

- BAE

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Lübnan'a 100 milyon dolar değerinde acil yardım yapılması talimatını verdi.

Bu adımın BAE'nin, Lübnan'ı destekleme ve mevcut zorluklarla mücadelesine destek verme konusundaki kararlılığı çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

- Mısır

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesinde, Lübnan'a acilen insani ve tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

- Irak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, gerilimin artmasının ardından Lübnan'a yardım ulaştırmak ve yakıt nakliyesini kolaylaştırmak için hava ve kara köprüsü kurulacağını duyurdu.

Hastanelerde ve çeşitli kurumlarda jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın gönderilmesini kolaylaştırmanın yanı sıra Sudani, Lübnanlı hasta ve yaralıların Irak hastanelerinde tedavi görebileceğini açıkladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin ilaç, gıda, kıyafet gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu yüzlerce tonluk yardım malzemesinin Lübnan'a ulaştırıldığını söyledi.

Avadi, Irak'ın Lübnan'a yönelik yardımlarının süreceğinin altını çizdi.

- Ürdün

Ürdün haber ajansı Petra'nın haberinde, 29 Eylül'de insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Lübnan'a ulaştığı ve Lübnan ordusuna teslim edildiği belirtildi.

Bunun, eylül ayında gönderilen 2. yardım malzemesi taşıyan uçak olduğu aktarıldı.

- Kanada

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki sivillere 7,4 milyon dolarlık yardımda bulunulacağı belirtildi.

- Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 29 Eylül'de Lübnan'a ziyaretine başladığında, Fransa'dan getirilen 12 ton tıbbi malzemenin, ağır yaralı 1000 kişinin tedavisinde kullanılmak üzere Lübnanlı yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

- İngiltere

İngiltere'nin Lübnan'da insani yardımların desteklenmesi için 5 milyon sterlinlik yardımda bulunma kararı aldığı ve yardımların UNICEF üzerinden dağıtılacağı bildirildi.

- Avrupa Birliği

Avrupa Birliğinden 29 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan etkilenenlere yardım ulaştırılması için 11,2 milyon dolar değerinde insani yardım yapılacağı belirtildi.

- Dünya Gıda Programı

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılardan etkilenen 1 milyon kişiye gıda yardımı sağlanması için bir operasyon başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda, Lübnan genelinde yerinden edilenlere hazır gıda, ekmek, sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtılacağı aktarıldı.







