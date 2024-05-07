|
Dünya

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a saldırıların süreceği mesajı

Dünyadan gelen tepkilere ve uyarılara kulak asmayan terör devleti İsrail, Refah'a saldırı başlattı. Gözünü kan bürüyen işgalciler, bu saldırıların süreceğini açıklayarak açıkça yeni katliamların yapılacağını ifade etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı açıklamada Hamas'ı ortadan kaldırıncaya veya ilk rehine geri dönene kadar Refah'a saldırıların devam edeceğini söyledi.

19:52 - 7/05/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 20:19 - 7/05/2024 الثلاثاء
AA
Gallant, Refah bölgesindeki işgalci İsrail ordu birliklerini ziyaret etti.
Gallant, Refah bölgesindeki işgalci İsrail ordu birliklerini ziyaret etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırıların süreceğini söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, bölgedeki saldırılara destek amacıyla Refah'ı bombalayan Gazze sınırındaki obüslerin konuşlandığı alanı ziyaret etti.

Burada askerlere seslenen Gallant, dün İsrail ordusuna Refah'a girmeleri emri verdiğini belirtti.

Gallant, Refah Sınır Kapısı'nın da işgal edilmesi talimatı verdiğini kaydederek, "Bu operasyon, Refah bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin tamamında Hamas'ı ortadan kaldırıncaya veya ilk rehine geri dönene kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Esirler için "taviz vermeye hazır olduklarını" ileri sürdü

İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "taviz vermeye hazır olduklarını" ileri süren Gallant, esir takası olmazsa Gazze'ye yönelik saldırıları "derinleştireceklerini" söyledi.

Öte yandan ziyarete ilişkin paylaşılan görüntülerde, Gallant'ın Gazze'yi bombalayan bir obüsün içinde incelemelerde bulunduğu görülüyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


Siyonist alçaklar Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurup önünde Refah katliamını kutladı

Batı Şeria'daki Latrun Sınır Kapısı'nda toplanan Siyonist yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurup içindeki erzakları yerlere attı. Araçların lastiklerini de patlatan alçaklar, tırların önünde halay çekip Refah katliamını kutladı. "Tzav 9" adlı aşırı sağcı İsrailli grup, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellendiği eylemi üstlendi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları taşıyan tırları durduran aşırı sağcı 6 İsraillinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Latrun bölgesinde, Kudüs ile Ma'aleh Adumim yerleşkesini bağlayan yolda toplanan aşırı sağcı grubun, yardım tırlarını durdurduğu, tırlara ve yardım malzemelerine zarar verdiği kaydedildi. İsrailli Yahudi yerleşimciler, 1 Mayıs'ta da Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda bulunmuştu.


#israil
#İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
#Refah
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?