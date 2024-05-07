İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Gallant'tan Refah'a saldırıların süreceği mesajı

Batı Şeria'daki Latrun Sınır Kapısı'nda toplanan Siyonist yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurup içindeki erzakları yerlere attı. Araçların lastiklerini de patlatan alçaklar, tırların önünde halay çekip Refah katliamını kutladı. "Tzav 9" adlı aşırı sağcı İsrailli grup, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellendiği eylemi üstlendi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları taşıyan tırları durduran aşırı sağcı 6 İsraillinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Latrun bölgesinde, Kudüs ile Ma'aleh Adumim yerleşkesini bağlayan yolda toplanan aşırı sağcı grubun, yardım tırlarını durdurduğu, tırlara ve yardım malzemelerine zarar verdiği kaydedildi. İsrailli Yahudi yerleşimciler, 1 Mayıs'ta da Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda bulunmuştu.