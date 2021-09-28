İşgalci Yahudilerin iyice gözü döndü: Filistinlilerin keçilerini bıçakladılar

Filistin basınında yer alan haberde, El Halil'e bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin, çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve 4 hayvanın telef olduğu belirtildi.

Biri çocuk 12 kişiyi yaraladılar

Yahudi yerleşimciler, öğleden sonra Mesafer Yatta kırsalında Filistinlilere saldırmış, biri çocuk 12 kişi yaralanmıştı.

OYNAT 00:55 İşgalci Yahudiler Filistinli köylülerin keçilerini bıçakladı İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini taşlayan Yahudilerin, köylülere ait keçileri de bıçakladığı bildirildi. Filistin basınında yer alan haberde, El Halil'e bağlı Mesafer Yatta bölgesi kırsalında Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilerin, çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve dört hayvanın telef olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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Saldırganlar, Filistinlilere ait evleri ve araçları da taşlamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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DÜNYA Batı Şeria'da işgalci İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

FOTOĞRAF 9 İsrail askerlerinin çocuk-kadın demeden Filistinli sivillere uyguladığı şiddet devam ediyor. Bugün de El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde 10 yaşındaki İsmail En-Niççe inanılmaz görüntülere sahne olan bir şiddete maruz kaldı. Tam teçhizatlı 4 İsrail askeri 10 yaşındaki İsmail'i gözaltına almak için vahşet seferberliğine imza attı. Küçük çocuğu yerlere yatıran İsrail askerlerinin uyguladığı şiddet objektiflere yansıdıy Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi “vahşice” darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti. Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli İsmail'i darp ederek gözaltına aldı İsrail askerleri El-Halil'de on yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı BiP'te paylaş

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DÜNYA İngiliz İşçi Partisi İsrail'e yaptırım uygulamasını destekleyen önergeyi onayladı



