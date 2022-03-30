İşgalde 35'inci gün: Zelenskiy İstanbul müzakerelerini 'olumlu sinyal' olarak değerlendirdi

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 35'inci güne girdi. Türkiye, iki ülke arasındaki arabuluculuk çalışmalarını bir üst seviyeye çıkardı.
Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi.
- Görüşmeler sonrasında Rus heyeti,"İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Bazı siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin’e sunacağız. En hızlı şekilde barışa gelmek daha mümkün olacaktır. 2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz" ifadelerini kullanırken Zelenskiy'den de bir açıklama geldi.
İZLENİMLER POZİTİF
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.
Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- - Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif olarak adlandırılabilir ama bu izlenimler Rusya’nın saldırılarının patlamalarını bastırmıyor.
- - Bizim yok olmamız için savaşmaya devam eden bir gücün temsilcilerinin sözlerine güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok.
- -Müzakerelerdeki yalnızca somut bir sonuca güvenilebilir.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...