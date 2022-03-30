İşgalde 35'inci gün: Zelenskiy İstanbul müzakerelerini 'olumlu sinyal' olarak değerlendirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 35'inci gününe girdi. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılması üzerine dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Heyetlerin 4,5 saatlik görüşmesinin ardından Rusya, "İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin’e sunacağız" açıklamasını yaparak barışa dair sinyaller verdi. Öte yandan Zelenskiy ise görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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