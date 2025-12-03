İşkenceyi devlet politikası yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan rapor, İsrail’in işkenceyi devlet politikası haline getirdiğine vurgu yapıldı. BM'ye bağlı "İşkenceye Karşı Komite" tarafından yayınlanan raporda, İsrail’in "Filistinli tutsaklara yönelik fiili bir işkence politikası izlediği ve işkenceyi bir devlet politikası haline getirdiği” belirtildi. İsrail’de tutuklulara yönelik uygulanan işkencenin yaygın bir uygulama olduğuna dikkat çekilen raporda, bu durumun “7 Ekim 2023’te başlayan Gazze’ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak zirveye çıktığı” kaydedildi. Raporda, “İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuksuz varlığı sırasında benimsediği bir dizi politikanın, iddia edildiği şekilde uygulanması halinde, Filistin nüfusu için zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı yaşam koşullarına yol açacağı yönündeki endişelerini de dile getirmiştir” değerlendirmelerine yer verildi.