İşkenceyi devlet politikası yaptı

Filistin topraklarını 80 yıldır işgal eden Siyonist İsrail rejimi, topraklarını gasbettiği Filistin halkına soykırımın yanı sıra işkence uygulamayı da “bir gereklilik” olarak görüyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan rapor, İsrail’in işkenceyi devlet politikası haline getirdiğine vurgu yapıldı. BM'ye bağlı "İşkenceye Karşı Komite" tarafından yayınlanan raporda, İsrail’in "Filistinli tutsaklara yönelik fiili bir işkence politikası izlediği ve işkenceyi bir devlet politikası haline getirdiği” belirtildi. İsrail’de tutuklulara yönelik uygulanan işkencenin yaygın bir uygulama olduğuna dikkat çekilen raporda, bu durumun “7 Ekim 2023’te başlayan Gazze’ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak zirveye çıktığı” kaydedildi. Raporda, “İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuksuz varlığı sırasında benimsediği bir dizi politikanın, iddia edildiği şekilde uygulanması halinde, Filistin nüfusu için zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı yaşam koşullarına yol açacağı yönündeki endişelerini de dile getirmiştir” değerlendirmelerine yer verildi.
SUÇ DEĞİL “GEREKLİLİK”
İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir öncülüğünde gündemin baş sırasına yerleşen “Filistinli tutukluların idamına ilişkin yasa” tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde yayınlanan BM raporunda, İsrail’de işkenceyi suç sayan yasal bir düzenlemenin bulunmadığına işaret edildi. Ben-Gvir’in sık sık tekrarladığı “Filistinli tutukluların idam edilmesinin gerekliliği” kavramının bu konuda da geçerli olduğuna dikkat çekilen raporda, "mevzuatın kamu görevlilerinin gereklilik ilkesi kapsamında cezai sorumluluktan muaf tutulmasına izin verdiğine” vurgu yapıldı. Hapishanelerde işkenceyi bir gereklilik olarak gören Siyonist rejim, Batı Şeria sokaklarında ise yargısız infazı gereklilik olarak görüyor. İsrail ordusu, geçtiğimiz perşembe Cenin’de Filistinli sivilleri infaz eden bir komutanı terfi ettirirken BM tarafından konuya dair yayınlanan açıklamada, bu cinayetin “yargısız infaz” olduğunun altı çizildi.