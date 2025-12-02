Yeni Şafak
İsrail Kuneytra'da işgalini sürdürüyor: Suriye'den 'topraklarımızdan çekilin' mesajı

18:212/12/2025, Salı
AA
İşgalci İsrail güçleri Kuneytra kırsalında işgalini sürdürüyor.

İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki El Şarkiyye köyüne ilerlemesi Şam yönetiminin sert tepkisine neden oldu. Suriye, bu adımı 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olarak nitelendirirken, İsrail’in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi çağrısını yineledi. Şam yönetimi ayrıca uluslararası toplumu “İsrail’in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya” davet etti.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan El Şarkiyye köyüne ilerleyerek ihlallerini sürdürdü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, iki tank ve 14 zırhlı askeri araçtan oluşan İsrail askeri birliği Kuneytra ili kırsalındaki El Şarkiyye köyüne ilerledi.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.



