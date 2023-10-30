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Dünya

İslamabad'daki Pakistan Anıtı Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan 'Pakistan Anıtı', Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

00:41 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Pakistan Anıtı

Pakistan Anıtı

İslamabad'a hakim bir noktadaki Şakarparian Tepeleri'nde bulunan Pakistan Anıtı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.


#Pakistan
#İslamabad
#Cumhuriyet
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