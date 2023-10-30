İslamabad'daki Pakistan Anıtı Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Pakistan Anıtı
İslamabad'a hakim bir noktadaki Şakarparian Tepeleri'nde bulunan Pakistan Anıtı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
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#Cumhuriyet
2 saat önce
Pakistan Anıtı
İslamabad'a hakim bir noktadaki Şakarparian Tepeleri'nde bulunan Pakistan Anıtı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı. Artemyev yayınladığı mesajda, ''29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım'' ifadelerini kullandı.
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