İspanya'da 45 yıl önce Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkler anıldı

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Ermeni terör örgütü JCAG'ın, 2 Haziran 1978'de Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin bulunduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta çapraz ateş altına aldığı araçta şehit olan Büyükelçi Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp ve ağabeyi emekli Büyükelçi Balcıoğlu'nun yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik şoförü Olmedo için terör saldırısının yapıldığı sokakta anma töreni gerçekleştirildi.
Törene Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği çalışanları, askeri ateşeler, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçiliklerinde görevli diplomatlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.