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Dünya

İspanya'da 45 yıl önce Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkler anıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de 45 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG'ın hain saldırısında şehit edilen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp ve ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ile Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo düzenlenen törenle anıldı.

17:31 . 2/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Ermeni terör örgütü JCAG'ın, 2 Haziran 1978'de Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin bulunduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta çapraz ateş altına aldığı araçta şehit olan Büyükelçi Kuneralp'ın eşi Necla Kuneralp ve ağabeyi emekli Büyükelçi Balcıoğlu'nun yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik şoförü Olmedo için terör saldırısının yapıldığı sokakta anma töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği çalışanları, askeri ateşeler, Azerbaycan ve Pakistan büyükelçiliklerinde görevli diplomatlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek, Türk diplomasisinin 34 diplomatını, yurt dışında görev yapan kamu görevlilerini ve ailelerini Ermeni terörüne kurban verdiğini belirterek,
"Ülkelerini yurt dışında büyük bir özveri ve liyakatle temsil eden her bir diplomatımızın ve ailelerinin kaybı, kurumsal ve ulusal hafızamızda derin bir üzüntü olarak yaşatılmaktadır"
dedi.
Zeybek,
"Türkiye ve İspanya halkları terörden büyük acılar çekmiş iki dost millettir. İki halkın teröre ve teröristlere karşı sürdürdüğü ilkeli duruş kadar, terör mağdurlarına gösterilen sevgi ve saygı da ortak noktalarımızdır. Türkler ve İspanyollar olarak kendi fikir ve kanaatlerini empoze etmek için insanlığı acımasızca vuran teröristleri şiddetle kınıyoruz"
şeklinde konuştu.


#ispanya
#Madrid
#Madrid Büyükelçiliği
#Ermeni
#Türk elçiler
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