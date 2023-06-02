İspanya'da 45 yıl önce Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkler anıldı

"Türkiye ve İspanya halkları terörden büyük acılar çekmiş iki dost millettir. İki halkın teröre ve teröristlere karşı sürdürdüğü ilkeli duruş kadar, terör mağdurlarına gösterilen sevgi ve saygı da ortak noktalarımızdır. Türkler ve İspanyollar olarak kendi fikir ve kanaatlerini empoze etmek için insanlığı acımasızca vuran teröristleri şiddetle kınıyoruz"