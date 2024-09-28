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İsrail 358 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi

İsrail 358 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi

17:3128/09/2024, Saturday
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 586'ya yükseldi. Son 48 saatte İsrail saldırılarında 52 Filistinli daha öldü, 118 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 358 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 586'ya, yaralı sayısının da 96 bin 210'a çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze Şeridi
#İsrail
#soykırım

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