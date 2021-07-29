İsrail askerlerince şehit edilen 12 yaşındaki Muhammed toprağa verildi

Batı Şeria’da babasıyla birlikte arabaya binerken İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Alaami'nin cenazesi bugün toprağa verildi.

Tekbirlerle toprağa verildi

Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi morgundan alınan Allami’nin naaşı, evinin bulunduğu Beyt Ummer beldesine götürüldü.

Yüzlerce Filistinlinin omuzlarında taşınan Allami’nin cenazesi babaevine getirildi.

Filistinli çocuğun naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazının ardından, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla tekbir ve sloganlar eşliğinde belde mezarlığında toprağa verildi.

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İsrail askerleri cenaze töreni sonrası Filistinlilere müdahale etti

Cenaze töreni sonrası Filistinliler belde girişinde İsrail askerlerini tekbir ve sloganlarla protesto etti.

İsrail askerleri ise öfkeli kalabalığa yönelik gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinliler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

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Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Ummer beldesi girişinde yaşanan olaylarda şu ana kadar 12 Filistinlinin gerçek ve plastik mermi ile yaralandığı, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.



