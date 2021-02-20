Dünya İsrail basını Esir takası için Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı
ORTADOĞU

İsrail basını: Esir takası için Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı

İsrail yönetiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla" girdikten sonra tutuklanan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Beşşar Esed rejimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin ettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Beşşar Esed
Beşşar Esed

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için Rusya'dan Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Esed rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı. Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esed rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.

Rusya ve Esed asker yığıyor
DÜNYA
Rusya ve Esed asker yığıyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir değişimine ait görüntüler
OYNAT 00:49
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir değişimine ait görüntüler
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir değişimine ait görüntüleri basına servis etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma şartlarına uygun olarak Ermenistan'da esir tutulan bir Azerbaycan askerinin, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Azerbaycan'ın elinde bulunan 5 Ermenistan askerinin de aynı uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a götürüldüğü aktarıldı.


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