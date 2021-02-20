İsrail basını: Esir takası için Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı satın alındı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir değişimine ait görüntüler

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki esir değişimine ait görüntüleri basına servis etti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma şartlarına uygun olarak Ermenistan'da esir tutulan bir Azerbaycan askerinin, Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Azerbaycan'ın elinde bulunan 5 Ermenistan askerinin de aynı uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a götürüldüğü aktarıldı.