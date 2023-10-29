İsrail basını: İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların tamamı serbest bırakılsın

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 23. gününde devam ediyor.
İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, bugünkü başyazısında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesini ele aldı.
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar 28 Ekim'deki açıklamasında ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurmuştu.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtiyor.
Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtmişti.
Esirler Cemiyeti, 26 Ekim'deki açıklamasında son baskınlarla, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında gözaltına alınanların sayısının 1460'a yükseldiği, artan tutuklamalarla beraber İsrail cezaevlerinde bulunan toplam Filistinli sayısının da yaklaşık 6 bin 700 olduğunu kaydetmişti.
Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, tüm İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında bütün Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde çağrılar yapıyor.