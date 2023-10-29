İsrail basını: İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların tamamı serbest bırakılsın

Bu görevin İsrail'in, İsrail hükümetinin, Başbakan'ın, Meclisin, Cumhurbaşkanı'nın, güvenlik görevlilerinin, hahambaşının omuzlarında olduğu, ne pahasına olursa olsun rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği belirtildi.