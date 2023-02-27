İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Yahudi yerleşimcilerin saldırısını kınadı: Bu alçak teröristler yakalanmalı

"Hukuku kendi eline almayı, isyan etmeyi ve masumlara yönelik şiddet kullanmayı şiddetle kınadığımı belirtiyorum. Bu bizim yolumuz değil. İsrail ordusunun, polisin ve güvenlik güçlerinin bu alçak teröristleri yakalamasına müsaade etmeli ve düzeni acilen sağlamalıyız."