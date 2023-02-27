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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Yahudi yerleşimcilerin saldırısını kınadı: Bu alçak teröristler yakalanmalı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırısını "Bu bizim yolumuz değil. İsrail ordusunun, polisin ve güvenlik güçlerinin bu alçak teröristleri yakalamasına müsaade etmeli ve düzeni acilen sağlamalıyız." ifadeleriyle kınadı.

09:13 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog

İsrail Cumhurbaşkanı
Isaac Herzog,
Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'ta Filistinlilere yönelik organize saldırısını kınadığını belirtti.

'Bu alçak teröristler yakalanmalı'

Herzog, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuku kendi eline almayı, isyan etmeyi ve masumlara yönelik şiddet kullanmayı şiddetle kınadığımı belirtiyorum. Bu bizim yolumuz değil. İsrail ordusunun, polisin ve güvenlik güçlerinin bu alçak teröristleri yakalamasına müsaade etmeli ve düzeni acilen sağlamalıyız."

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylar nedeniyle Yahudiye ve Samarya yerleşim birimlerine iki askeri birliğin daha takviye edildiği ve Nablus yakınlarındaki güvenlik noktalarının artırıldığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'taki Filistinlilere organize saldırısı

Filistin Kızılayı, Nablus'un Zatera beldesinde Yahudi yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktaş'ın, depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu kaydedildi.

Yerleşimciler, bölgede molotofkokteyli ile saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

WAFA, olaylarda Filistinli Aktaş'ın hayatını kaybetmesinin yanı sıra 392'den fazla Filistinlinin gerçek mermi ve kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığını, fiziki saldırıya uğradığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.


#Isaac Herzog
#İsrail
#Filistin
#Nablus
23 dakika önce
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