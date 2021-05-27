İsrail Filistin topraklarında yeni bir yasa dışı yerleşim yeri kurdu

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, onlarca yıldır İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla işgalci Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

1947'den günümüze Filistin toprakların

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Ancak buna rağmen, İsrail, Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri kurarak işgalini genişletiyor.

İsrail, son olarak Nablus'un güneyindeki Beyta kasabası yakınlarında yeni bir yerleşim yeri kurdu. İşgalci Yahudi yerleşimciler, yasa dışı bu yerleşim yerine aileleriyle birlikte yerleştirilmeye başlandı.

Video: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi konuşmanın tamamı: İsrail neresi?

REKLAM

Video: Cumhurbaşkanı Erdoğan haritayı açıp sordu: İsrail neresi?