İsrail güçleri Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun saldırı düzenledi

Katil İsrail ordusu Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Gece gündüz sivillerin üzerine bomba yağdıran işgalci güçler hasar alan binaları dahi yıkarak yerle bir ediyor. Soykırımın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeliler güç bela buldukları yiyebilmek için tabak kaşık bile bulamıyor.