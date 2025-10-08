Yeni Şafak
İsrail hapishanelerde tutukluyken ölen 78 Filistinlinin naaşlarını teslim etmedi

17:158/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
AA
İsrail hapishaneleri
İsrail hapishaneleri

Filistinli Esir Hareketi, konuyla ilgili verileri paylaştı.​​​​​​​ İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana, hapishanelerinde 46'sı Gazze'den olmak üzere 78 Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail hapishanelerinde Ekim 2023'ten beri 46'sı Gazze Şeridi'nden ve biri çocuk, 78 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 1967’den bu yana hapishanelerde ölen Filistinli sayısının ise 315 olduğu kaydedildi.

Ölümlerin çoğunun işkence, aç bırakma ve tıbbi bakım hakkından mahrum bırakılma sonucu yaşandığı ifade edildi.

İsrail cesetleri alıkoydu

İsrail’in, aralarında Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana hayatını kaybeden 74 kişinin de bulunduğu, 85 Filistinli esirin cenazelerini halen teslim etmediği de kaydedildi.

Gazze’den alıkonulan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin bilinmediği aktarılan açıklamada, sadece resmi olarak duyurulan vakalara yer verildiği, Gazze’de Filistinlilerin zorla alıkonulmaya devam edildiği hatırlatıldı.

Filistinli esirlerin tarihindeki en kanlı dönemin yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplumun konuyla ilgili sessizliği eleştirildi.



#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail Hapishaneleri
