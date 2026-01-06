Yeni Şafak
İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor
İsrail ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir evi bombaladığını aktardı. Gerçekleşen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Silm beldesinde bir evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Bint Cubeyl'e bağlı Kefr Dunin beldesine düzenlediği saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nebatiye vilayetinin Ayta eş-Şaab beldesinde ise İsrail ordusuna ait bir dron, daha önceki saldırılarda yıkılan evlerini kontrol eden sivillerin üzerine ses bombası attı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Hırbet Silm'deki saldırıyı üstlendi.

Adraee, İsrail ordusunun Hırbet Silm'de
"Hizbullah mensuplarını"
hedef aldığını iddia etti.

Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​



