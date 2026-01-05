Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail basınından 'Netanyahu Putin aracılığıyla İran'a saldırmayacakları mesajı gönderdi' iddiası

İsrail basınından 'Netanyahu Putin aracılığıyla İran'a saldırmayacakları mesajı gönderdi' iddiası

22:385/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Rus lider Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinde İran'a saldırmayacakları yönünde mesaj iletmelerinin istendiği iddia edildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılığıyla
"İran'a saldırmayacakları yönünde mesaj gönderdiğini"
ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Putin ile Ekim 2025'te yaptığı telefon konuşmasında İsrail'in İran'a saldırmayacağı yönündeki mesajı iletmelerini istedi.


"İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz"

İran'ın tehdit algılayarak öncü saldırı düzenlemesini İsrail'in gönderdiği güvenceyle önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Haberde, Netanyahu ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Ekim 2025'teki Tacikistan'ı ziyareti sırasında Rusya haber ajansı TASS'ın Putin'in,
"İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz. İsrail yönetiminden, İranlı dostlarımıza iletilmek üzere İsrail'in bir uzlaşı aradığı ve bir çatışma istemediği yönünde sinyaller alıyoruz."
ifadelerine yer verdiği hatırlatıldı.

İsrail ve İran arasında Haziran 2025'te iki ülke tarihinde görülmemiş biçimde karşılıklı saldırıların gerçekleştiği 12 gün süren şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Tel Aviv'in yoğun hava saldırılarına Tahran'ın füzeli misillemelerle yanıt verdiği çatışmalarda, İsrail, İran'ın üst düzey komuta kademesi, nükleer bilim insanları ve tesisleri, hava savunma sistemleri, balistik füze rampaları ve stoklarını hedef aldı.



#İsrail
#Netanyahu
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaşları ne kadar oldu 2026 Ocak? Zam oranı ve meslek meslek liste