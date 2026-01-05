İsrail basınından 'Netanyahu Putin aracılığıyla İran'a saldırmayacakları mesajı gönderdi' iddiası

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Rus lider Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinde İran'a saldırmayacakları yönünde mesaj iletmelerinin istendiği iddia edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Putin ile Ekim 2025'te yaptığı telefon konuşmasında İsrail'in İran'a saldırmayacağı yönündeki mesajı iletmelerini istedi.
"İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz"
İran'ın tehdit algılayarak öncü saldırı düzenlemesini İsrail'in gönderdiği güvenceyle önlemeye çalıştığı aktarıldı.
İsrail ve İran arasında Haziran 2025'te iki ülke tarihinde görülmemiş biçimde karşılıklı saldırıların gerçekleştiği 12 gün süren şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Tel Aviv'in yoğun hava saldırılarına Tahran'ın füzeli misillemelerle yanıt verdiği çatışmalarda, İsrail, İran'ın üst düzey komuta kademesi, nükleer bilim insanları ve tesisleri, hava savunma sistemleri, balistik füze rampaları ve stoklarını hedef aldı.