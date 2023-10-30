İsrail Maliye Bakanı Filistinlilerin vergi fonlarını dondurmaya hazırlanıyor

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bugün gönderdiği mektupta Maliye Bakanlığının bu ay Filistin yönetimine fon sağlamayacağını ifade etti.

Filistin yönetiminin, Hamas'ın "eylemlerine mesafe koymayı uygun bulmamasının", bu adımın gerekçesi olduğunu savunan Smotrich, aksine Filistin yönetiminin Hamas'ın "eylemine desteğini açıkladığını" ve İsrail aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çaba sarf ettiğini belirtti.

Maliye Bakanı, ayrıca Filistin yönetiminin, eylemi gerçekleştirenleri destekleyerek "vergi fonlarını İsrail Devleti ve vatandaşlarına karşı faaliyetleri finanse etmek için kullanıldığını" ispat ettiğini ileri sürdü.

Hiçbir şey olmamış gibi davranamayacaklarını kaydeden Smotrich, "Maliye Bakanlığına bu ay para transferlerinin dondurulması yönünde talimat verdiğimi belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına topladığı vergilerden kesinti yapıyor, Filistin hükümeti Kasım 2021'den bu yana memur maaşlarını tam ödeyemiyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.







