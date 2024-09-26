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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi

12:0626/09/2024, Perşembe
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El-Bire ve El-Halil kentlerine, Ramallah'ın batısındaki Safa, Nablus'un batısındaki Beyt Maa beldelerine baskınlar düzenledi ve bu bölgelerde birçok eve zorla girdi.

İsrail askerleri baskın sırasında aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Safa beldesinde de 17 Eylül'den bu yana gözaltında bulunan Filistinli Ganim Alkam'ın dükkanlarını ve matbaasını basarak, havaya uçurdu.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde çok sayıda beldeye de İsrail askerlerince baskınlar düzenlendi ve çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na 18 saat süren baskının ardından bölgeden çekildi. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede altyapıya zarar verirken, İsrail askerleri de bölgede 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün düzenlediği baskında Filistinli bir kadın hayatını kaybetmiş, 3'ü kadın, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria

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