İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan dikkat çeken itiraf: Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız

Tzachi Hanegbi
Soykırımcı
İsrail
Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı
Tzachi Hanegbi
, bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesi gerektiğini belirten Hanegbi, zamanın esirlerin "aleyhine işlediğini" belirtti.
Hanegbi
, "Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız." i
fadelerine yer verdiği konuşmasında, Hamas'a alternatif bir fikrin oluşturulması gerektiğini iddia etti.
"Hamas insanların kalplerine kök salmıştır"
"Hamas insanların kalplerine kök salmıştır"
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'daki açıklamasında, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek,
"Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor."
demişti.
Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin
"Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu"
savunmuştu.
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2 gün önce